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В Украине закроют центры вакцинации – когда и в чем причина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 января, 15:35
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В стране есть все необходимые вакцины для первой, второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз
Центры закроют лишь на один день / Коллаж "Сегодня"
Центры закроют лишь на один день / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 7 января, на Рождество в Украине не будут работать пункты прививки и центры массовой вакцинации. Привиться можно в остальные дни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Детали

Привиться можно в Украине и в остальные дни первой, второй и третьей дозами.

"Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть для первой, второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", – сообщил Виктор Ляшко.

В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию

Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет.

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Она должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

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