В Україні закриють центри вакцинації – коли та в чому причина

У країні є всі необхідні вакцини для першого, другого щеплення, а також для введення додаткової та бустерної доз

Центри закриють лише на один день / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 7 січня, на Різдво в Україні не будуть працювати пункти щеплення та центри масової вакцинації. Прищепити можна в інші дні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Прищепити можна в Україні та в інші дні першою, другою та третьою дозами.

"Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (крім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є для першого, другого щеплення, а також для введення додаткової та бустерної доз", – повідомив Віктор Ляшко.

В Україні дозволили бустерну COVID-вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я схвалило запровадження в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 18 років.

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Вона має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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