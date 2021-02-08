В Украину снова идет арктический холод: когда ударят морозы до -25

В ближайшие дни немного потеплеет, но это ненадолго. Наталка Диденко рассказала, когда похолодает еще больше

Пока Украина борется с последствиями снегопадов, нас снова ждут лютые морозы в конце недели и начале следующей, местами будет доходить до 25-27 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков и погодных сайтов.

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Синоптик Наталия Диденко в Facebook сообщила, что в ближайшие дни будет немного теплеть, а на выходных и в начале следующей недели морозы снова усилятся.

"Температура ночью даже будет опускаться до 20-25 градусов мороза … Будет серьезное арктическое похолодание", – сказала Диденко.

Погодный ресурс Gismeteo тоже подтверждает сильные морозы, холодней всего будет на севере страны и в Киеве. На выходных будет в районе 15 градусов мороза ночью и -13 днем. А вот в начале следующей недели ночью 22-27 градусов мороза ночью и около -20 днем.

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В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова рассказывала, когда прекратятся снегопады и морозы.

Тем временем в Украине продолжает бушевать непогода, в некоторых регионах страны сильные снегопады парализовали движение на дорогах, города застыли в пробках. Читайте все подробности снежного апокалипсиса.

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