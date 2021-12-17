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В Украину завезут еще одни таблетки от COVID: кому будут назначать

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 11:57
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Позавчера было законтрактовано 300 тыс. курсов компании Pfizer на новые противовирусные препараты
Украина закупит таблетки от коронавируса
Украина закупит таблетки от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает РБК-Украина.

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По словам Комариды, "Молнупиравир" – это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

"Молнупиравир" – это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания", – добавил Комарида.

Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца.

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Вакцинация в Украине

Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

За сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.

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