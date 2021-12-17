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СЬОГОДНІ Новини України

До України завезуть ще одні пігулки від COVID: кому призначатимуть

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 11:57
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Позавчора було законтрактовано 300 тис. курсів компанії Pfizer на нові противірусні препарати
Україна закупить пігулки від коронавірусу
Україна закупить пігулки від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19

Про це сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, передає РБК-Україна.

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За словами Комаріди, "Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

"Молнупіравір" – це таблетки, тому вони не вимагають особливих умов зберігання і їх зручно приймати. Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання" , – додав Комаріда.

Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для лікування пацієнтів хоча б з одним фактором ризику, серед яких надмірна вага, вік 60+, цукровий діабет чи хвороби серця.

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Вакцинація в Україні

Вже 46,1% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник вакцинованих людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу в Україні 132 991 особу вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 осіб, повністю імунізовані – 89 038 осіб, додаткову дозу отримали 14 осіб.

З початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 14 312 996 осіб, з них отримали першу дозу – 14 312 994 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 осіб.

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