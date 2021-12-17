До України завезуть ще одні пігулки від COVID: кому призначатимуть

Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19
Про це сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, передає РБК-Україна.
За словами Комаріди, "Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.
Далі по темі
"Молнупіравір" – це таблетки, тому вони не вимагають особливих умов зберігання і їх зручно приймати. Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання" , – додав Комаріда.
Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для лікування пацієнтів хоча б з одним фактором ризику, серед яких надмірна вага, вік 60+, цукровий діабет чи хвороби серця.
Вакцинація в Україні
Вже 46,1% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник вакцинованих людей у світі до кінця року має становити 40%.
За добу в Україні 132 991 особу вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 осіб, повністю імунізовані – 89 038 осіб, додаткову дозу отримали 14 осіб.
З початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 14 312 996 осіб, з них отримали першу дозу – 14 312 994 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 осіб.
Раніше ми писали:
- В Україні стабілізувалася ситуація із захворюваністю на COVID-19. Дедалі більше областей залишають "червону зону" карантину.
- Країна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer на наступний рік, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.