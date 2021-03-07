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Вакцина AstraZeneca и рассеяный склероз: что говорят в Минздраве

7 марта, 03:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минздрав призывает не бояться "побочек"

В Министерстве здравоохранения Украины утверждают, что приписываемые последствиям вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca болезни – не более, чем фейк.

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Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

В частности, в министерстве опровергли информацию, якобы вакцина против COVID-19 вызывает рассеянный склероз.

"Только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщалось, что у добровольца был обнаружен рассеянный склероз. В другом – воспаление спинного мозга", – отмечают в Минздраве.

Тем не менее, в обоих случаях эксперты пришли к выводу, что эти болезни не были связаны с вакцинацией.

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В Минздраве еще раз напомнили, что вакцинация – самый эффективный способ преодоления пандемии COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препарат от коронавируса от компании AstraZeneca абсолютно безопасен и призвал не верить фейкам и манипуляциям некоторых политиков.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca – они абсолютно одинаковы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Минздрав вакцинация вакцина рассеянный склероз осложнения AstraZeneca
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