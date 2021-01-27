Вакцина от COVID-19 в Украине: когда станет известна дата поставки

Две недели уйдет на обучение мобильных бригад по вакцинации, говорит Виктор Ляшко

Точная дата поступления в Украину первой партии вакцины от коронавируса станет известна уже в ближайшую пятницу, 29 января.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "5 канал".

"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не сразу все 8 или 16 миллионов. После этого, от даты поставки вакцины в Украину, мы берем две недели для обучения наших медицинских работников мобильных бригад. Относительно закупки за бюджетные средства у нас имеется контракт на вакцину китайского производителя при условии, если он покажет нам исследования 70% эффективности", – сообщил Ляшко.

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Напомним, Фонд глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX) начнет первые поставки вакцин в феврале-2021. Как заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, первый миллиард доз будет поставлен в течение 2021 года, остальные поставки – в течение 2022-го.

Также сообщалось, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

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