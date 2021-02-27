Вакцина уже в Украине: в мае лекарство поступит в продажу

На первом этапе иммунизации правительство рассчитывает привить хотя 160 тысяч человек

Правительство Украины готовится к тому, что не успеет использовать все вакцины от коронавируса в первую волну иммунизации, поэтому те дозы лекарства, которые останутся, планируют продать частным клиникам.

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Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники в Кабмине.

"Вакцины, которые не успеют использовать, государство надеется передать по себестоимости в частные клиники, которые начнут вакцинацию людей, которые намерены ехать за границу", – говорит собеседник издания.

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В первую волну вакцинации лекарства предназначают для медработников (114 тысяч), военных (40-45 тысяч) и людей из группы риска – это пожилые и с сопутствующими заболеваниями (100 тысяч).

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Судя по последним опросам, добровольно вакцинироваться готовы 40-43% украинцев, поэтому на первом этапе – до 1 мая – правительство рассчитывает привить хотя 160 тысяч человек. Ориентировочно в это время вакцины могут появиться в частных медучреждениях.

А за два года вакцинировать хотят 20-22 млн граждан – для этого разрабатывается план популяризации вакцинации.

С 1 марта должен заработать электронная база учета вакцинированных лиц.

Напомним, что вакцинация в Украине началась 24 февраля – в этот день первую дозу вакцины CoviShield успели получить 159 человек.

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