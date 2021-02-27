Вакцина вже в Україні: в травні ліки надійдуть в продаж

На першому етапі імунізації уряд розраховує зробити щеплення хоча б 160 тисячам осіб

Уряд України готується до того, що не встигне використовувати всі вакцини від коронавірусу в першу хвилю імунізації, тому ті дози ліків, які залишаться, планують продати приватним клінікам.

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Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на власні джерела в Кабміні.

"Вакцини, які не встигнуть використати, держава сподівається передати по собівартості в приватні клініки, які розпочнуть вакцинацію людей, які мають намір їхати за кордон", – каже співрозмовник видання.

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В першу хвилю вакцинації ліки призначені для медпрацівників (114 тисяч), військових (40-45 тисяч) і людей з групи ризику – це люди похилого віку та з супутніми захворюваннями (100 тисяч).

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Судячи з останніх опитувань, добровільно вакцинуватися готові 40-43% українців, тому на першому етапі – до 1 травня – уряд розраховує зробити щеплення хоча б 160 тисячам осіб. Орієнтовно тоді ж вакцини можуть з'явитися в приватних медустановах.

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А за два роки вакцинувати хочуть 20-22 млн громадян – для цього розробляється план популяризації вакцинації.

З 1 березня має запрацювати електронна база обліку вакцинованих осіб.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні почалася 24 лютого – цього самого дня першу дозу вакцини CoviShield встигли отримати 159 осіб.

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