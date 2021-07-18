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Вакцинация упала в два раза: сколько прививок сделали за сутки

18 июля 2021 8:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вторую дозу препарата получило вдвое меньше людей, чем первую – вакцинация в субботу оказалось не очень масштабной

Вакцинация притормозила

Вакцинация притормозила / Фото: Reuters

Недавно в Украине хвастались рекордом вакцинации, а за прошедшие сутки количество сократилось в два раза – сделали 50 435 прививок. В пятницу было больше 100 тысяч.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, за субботу первую дозу получили 34 079 человек, а вторую –16 356 человек.

В течение суток работали:

  • 179 мобильных бригад,
  • 354 пункта прививки;
  • 229 центров вакцинации.

Всего в Украине уже сделали 4 061 475 прививок от коронавируса: первую дозу получили 2 638 939 человек, полностью вакцинированы (двумя дозами) – 1 422 536 украинцев (из них двое получили одну дозу за границей).

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Напомним, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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