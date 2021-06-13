Вакцинация в Украине "тормознула" – почти вдвое упало количество прививок

За пятницу прививки от коронавируса получили 60 тысяч человек, а в субботу темпы вакцинации резко упали

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 34 870 человек, что на 27 000 меньше, чем за пятницу.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Так, за вчерашний день первую дозу вакцины получили 28 384 человека, а вторую – 6486 человек (закончили вакцинацию).

В течение суток работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов прививки по всей Украине.

Всего в Украине сделали 1 696 280 прививок: первой дозой – 1 459 374, закончили вакцинацию – 236 906.

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Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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