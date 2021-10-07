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Вакцинация в Украине. За сутки сделали более 120 тысяч прививок от коронавируса

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
7 октября, 08:53
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С начала прививочной кампании вакцинировали 7 360 202 украинца, большая часть из них уже получила две дозы
В Украине продолжается вакцинация
В Украине продолжается вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 6 октября, 122 298 человек вакцинировали против коронавируса. То есть, на 5 тысяч больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Первую дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы – 62 870 человек. В течение суток работали 914 мобильных бригад, 3038 пунктов прививки и 351 центр вакцинации.

Вакцинация в Украине. Источник: Минздрав

Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 7 360 202 украинца, из них 5 942 170 – полностью иммунизированы и получили две дозы. Всего медики сделали 13 302 370 прививок.

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Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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