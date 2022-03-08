"Вернем мир и отомстим за ваши слезы!" Защитники Украины поздравили женщин с 8 марта (видео)

К поздравлениям присоединились ВСУ, руководители областей, где идут самые ожесточенные бои, а также спасатели

В Украине поздравляют женщин с 8 марта. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 13-й день войны пришелся на 8 марта. Традиционно в этот день поздравляют мам, жен, сестер. Несмотря на то, что украинским защитникам приходится прикладывать огромные силы, чтобы держать оборону своих родных земель, они не забывают поздравить самых дорогих людей, которые ждут их дома живыми.

Сайт "Сегодня" собрал поздравления с Международным женским днем, которые в этом году раздаются в Украине на фоне жестоких боев и звуков сирен.

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Поздравления от военных

Командующий Сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева вместе с украинскими защитниками записал видеообращение с поздравлением до 8 марта.

"Дорогие наши женщины! Мамы и жены, сестры и дочери. Вы встретили очередную весну с огромной болью в сердце и слезами на глазах. К сожалению эти дни пробуждения природы сегодня задымлены войной и тревогами. Но мы снова и снова выражаем вам уважение, благодарите и любовь. Желаю, чтобы мир вернулся в Украину! Верьте в наших воинов, верьте в ВСУ! Слава Украине!", – сказал он.

Бойцы ВСУ также поздравили украинских женщин с праздником.

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Поздравления спасателей

В ГСЧС также приобщились к поздравлениям и пообещали, что обязательно в Украине наступит мир.

"8 марта чаще всего называют "женским днем", "днем весны/красоты/нежности" и еще многим, чем он на самом деле не является. Мы хотим напомнить, что полное название этого праздника "Международный день борьбы за права женщин и международный МИР"". Мы обязательно обретем наш мир и отомстим всем врагам, заставившим плакать и страдать тысячи украинских женщин с начала этой подлой войны", – подчеркнули в поздравлении.

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Приветствие от глав ОГА

Глава Николаевской области Виталий Ким растрогал женщин на первый взгляд обычным приветствием. Он пожелал, чтобы сегодня всем женщинам Украины позвонили сыновья и мужчины, чтобы сказать, что с ними все хорошо.

"С праздником, дорогие наши женщины. Пусть вам сегодня позвонят ваши сыновья, мужчины, родители и скажут, что они все хорошо. И мирное небо всем нам. А мы сделаем все, чтобы вернуть покой и мир в наши дома", – сказал Ким.

А глава Одесской ОГА Максим Марченко напомнил, что "Прямо сейчас украинские женщины показывают всему миру, что любовь и доброта победят все".

Обращение женщин-военных

Однако стоит помнить, что украинские женщины не только сидят дома и ждут своих родных и победу украинской армии. Многие так же идут защищать родные земли.

"Мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли. За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу и даже сарай, мы будем вас отстреливать как бешеных собак. Слава Украине!".

Поздравления для женщин в Россию

Украинцы не забыли и о женщинах из Российской Федерации, отправивших своих сыновей и мужей на верную смерть.

Ровенский художник и лидер группы Ot Vinta Юрий Журавель создал саркастическую карикатуру до 8 марта. Рисунком обратился к женщинам из России.

"С праздником, женщины российской федерации! Я думаю, нашим украинским женщинам эта открыточка не испортит настроения. Обнимаю вас и этому. Держитесь!!! Девушки!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!", – подписал он открытку.

Открытка женщинам из России. Изображение: Юрий Журавель

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