"Повернемо мир та помстимося за ваші сльози!" Захисники України привітали жінок з 8 березня (відео)

До привітань приєдналися ЗСУ, керівники областей, де йдуть найзапекліші бої, а також рятувальники

В Україні вітають жінок із 8 березня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 13-й день війни припав на 8 березня. Традиційно цього дня вітають мам, дружин, сестер. Не зважаючи на те, що українським захисникам доводиться прикладати неабиякі сили, щоб тримати оборону своїх рідних земель, вони не забувають привітати найдорожчих людей, які чекають їх вдома живими.

Сайт "Сьогодні" зібрав привітання з Міжнародним жіночим днем, які цього року лунають в Україні на фоні запеклих боїв та звуків сирен.

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Вітання від військових

Командувач Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва разом із українськими захисниками записав відеозвернення з привітанням до 8 березня.

"Любі наші жінки! Мами і дружини, сестри і доньки. Ви зустріли чергову весну з величезним болем в серці і сьозами на очах. На жаль ці дні пробудження природи сьогодні задимлені війною та тривогами. Але ми знову і знову висловлюємо вам повагу, вдячніть та любов. Бажаю щоб мир повернувся в Україну! Вірте в наших воїнів, вірте в ЗСУ! Слава Україні!", – сказав він.

Бійці ЗСУ також привітали українських жінок зі святом.

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Вітання рятувальників

В ДСНС також долучилися до привітань та пообіцяли, що обов'язково в Україні настане мир.

"8 березня найчастіше називають "жіночим днем", "днем весни/краси/ніжності" і ще багато чим, чим він насправді не є. Ми хочемо нагадати, що повна назва цього свята "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний МИР". Ми обов'язково здобудемо наш мир і помстимося усім ворогам, що змусили плакати і страждати тисячі українських жінок з початку цієї підлої війни", – наголосили в привітанні.

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Вітання від глав ОДА

Очільник Миколаївської області Віталій Кім розчулив жінок на перший погляд звичайним привітанням. Він побажав, щоб сьогодні усім жінкам України зателефонували сини та чоловіки, щоб сказати, що з ними все добре.

"Зі святом, дорогі наші жінки. Нехай вам сьогодні зателефонують ваші сини, чоловіки, батьки і скажуть, що вони все добре. І мирне небо всім нам. А ми зробимо все, щоб повернути спокій та мир у наші будинки", – сказав Кім.

А голова Одеської ОДА Максим Марченко нагадав, що "прямо зараз українські жінки показують усьому світу, що любов та доброта переможуть все".

Звернення жінок-військових

Однак варто пам'ятати, що українські жінки не лише сидять вдома і чекають на своїх рідних та перемогу української армії. Багато з них так само йдуть боронити рідні землі.

"Ми благословили наших чоловіків на захист нашої землі. Ми вже вивезли наших дітей у безпечне місце. Генофонд нашої нації захищений. Ми приєднуємося до чоловіків і української армії. Ми будемо знищувати ворога на кожному сантиметрі української землі. За кожну дитину, жінку, старика, зруйнований будинок, вулицю і навіть сарай, ми будемо вас відстрілювати як скажених собак. Слава Україні!".

Вітання для жінок в Росію

Українці не забули і про жінок з Російської Федерації, які відправили своїх синів та чоловіків на вірну смерть.

Рівненський художник та лідер гурту "Ot Vinta" Юрій Журавель створив саркастичну карикатуру до 8 березня. Малюнком звернувся до жінок з Росії.

"С праздничком, женщины российской федерации! Я думаю, нашим українським жінкам ця листівочка не зіпсує настрою. Обіймаю вас і цьомаю. Тримайтесь!!! Дівчата!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!", – підписав він листівку.

Листівка жінкам з Росії. Зображення: Юрій Журавель

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