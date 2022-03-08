Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Повернемо мир та помстимося за ваші сльози!" Захисники України привітали жінок з 8 березня (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 10:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До привітань приєдналися ЗСУ, керівники областей, де йдуть найзапекліші бої, а також рятувальники
В Україні вітають жінок із 8 березня.
В Україні вітають жінок із 8 березня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 13-й день війни припав на 8 березня. Традиційно цього дня вітають мам, дружин, сестер. Не зважаючи на те, що українським захисникам доводиться прикладати неабиякі сили, щоб тримати оборону своїх рідних земель, вони не забувають привітати найдорожчих людей, які чекають їх вдома живими.

Сайт "Сьогодні" зібрав привітання з Міжнародним жіночим днем, які цього року лунають в Україні на фоні запеклих боїв та звуків сирен.

Реклама

Вітання від військових

Командувач Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва разом із українськими захисниками записав відеозвернення з привітанням до 8 березня.

"Любі наші жінки! Мами і дружини, сестри і доньки. Ви зустріли чергову весну з величезним болем в серці і сьозами на очах. На жаль ці дні пробудження природи сьогодні задимлені війною та тривогами. Але ми знову і знову висловлюємо вам повагу, вдячніть та любов. Бажаю щоб мир повернувся в Україну! Вірте в наших воїнів, вірте в ЗСУ! Слава Україні!", – сказав він.

Бійці ЗСУ також привітали українських жінок зі святом.

Реклама

Вітання рятувальників

В ДСНС також долучилися до привітань та пообіцяли, що обов'язково в Україні настане мир.

"8 березня найчастіше називають "жіночим днем", "днем весни/краси/ніжності" і ще багато чим, чим він насправді не є. Ми хочемо нагадати, що повна назва цього свята "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний МИР". Ми обов'язково здобудемо наш мир і помстимося усім ворогам, що змусили плакати і страждати тисячі українських жінок з початку цієї підлої війни", – наголосили в привітанні.

Реклама

Вітання від глав ОДА

Очільник Миколаївської області Віталій Кім розчулив жінок на перший погляд звичайним привітанням. Він побажав, щоб сьогодні усім жінкам України зателефонували сини та чоловіки, щоб сказати, що з ними все добре.

"Зі святом, дорогі наші жінки. Нехай вам сьогодні зателефонують ваші сини, чоловіки, батьки і скажуть, що вони все добре. І мирне небо всім нам. А ми зробимо все, щоб повернути спокій та мир у наші будинки", – сказав Кім.

А голова Одеської ОДА Максим Марченко нагадав, що "прямо зараз українські жінки показують усьому світу, що любов та доброта переможуть все".

Звернення жінок-військових

Однак варто пам'ятати, що українські жінки не лише сидять вдома і чекають на своїх рідних та перемогу української армії. Багато з них так само йдуть боронити рідні землі.

"Ми благословили наших чоловіків на захист нашої землі. Ми вже вивезли наших дітей у безпечне місце. Генофонд нашої нації захищений. Ми приєднуємося до чоловіків і української армії. Ми будемо знищувати ворога на кожному сантиметрі української землі. За кожну дитину, жінку, старика, зруйнований будинок, вулицю і навіть сарай, ми будемо вас відстрілювати як скажених собак. Слава Україні!".

Вітання для жінок в Росію

Українці не забули і про жінок з Російської Федерації, які відправили своїх синів та чоловіків на вірну смерть.

Рівненський художник та лідер гурту "Ot Vinta" Юрій Журавель створив саркастичну карикатуру до 8 березня. Малюнком звернувся до жінок з Росії.

"С праздничком, женщины российской федерации! Я думаю, нашим українським жінкам ця листівочка не зіпсує настрою. Обіймаю вас і цьомаю. Тримайтесь!!! Дівчата!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!", – підписав він листівку.

Листівка жінкам з Росії. Зображення: Юрій Журавель

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день тринадцятий. Окупанти готуються до штурму Києва, а на РФ чекає дефолт – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти