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Ребенок неожиданно выскочил с танцем на трибуну за спиной Зеленского (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
24 августа, 14:44
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Украина отметила 30-летие Независимости грандиозным военным парадом
За спиной президента Украины танцевал мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"
За спиной президента Украины танцевал мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости. На Крещатике прошел марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.

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Перед выступлением президента Владимира Зеленского на трибуне за его спиной неожиданно появился танцующий маленький мальчик. Возможно ребенок вдохновился военным парадом и пытался скопировать марш военных.

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Как прошел парад в Киеве

  • Перед официальной церемонией прошло торжественное поднятие государственного флага.
  • Погибших за независимость Украины почтили минутой молчания.
  • В параде приняли участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.
  • На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.
  • Впервые в Украине в параде принял участие сводный международный оркестр. Участники окрестра остановились напротив трибун и исполнили финал 9-й симфонии Людвига Ван Бетховена "Оды к радости".
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Ранее мы сообщали, что Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем.

Также напомним, Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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