Зеленский проголосовал и поздравил украинцев с местными выборами

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах 25 октября, которые проходят в Украине.

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Об этом сообщает "Офис президента" в Facebook.

Также глава государства поздравил украинцев с местными выборами.

"Я – Владимир Зеленский, тот, кто я есть. Каким родился, таким и остался, и именно за такого человека голосовали люди", – сказал Зеленский.

Зеленский ответил на вопрос о рейтингах.

"Что касается рейтингов – цифры увидим. Для меня, как для украинца, важно, чтобы выбирать людей, которым мы доверяем", – отметил он.

Отметим, главу государства перебивали и не давали договорить.

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Напомним, 25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

В Украине в "день тишины" правоохранители открыли 29 уголовных дел и составили более 100 протоколов. В полиции рассказали, что большинство зафиксированных нарушений (507) связаны с незаконной агитацией, причем больше всего такой агитации было на билбордах – 218 и в зданиях – 125.

Если вы стали свидетелем фальсификаций – напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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