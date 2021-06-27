Влага как в парилке. Синоптик рассказал, когда в Украину придет тропическая жара

В июле украинцев ждет тропическая погода: жара, ливни с грозами и бури, прогнозирует Леонид Горбань

Погода в Украине в июле будет как в тропиках. Украинцев ждут жара, ливни с грозами и бури.

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Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозам, первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше.

После дождей на 4-5 дней придет жара, испарения создадут в воздухе "тропический эффект", влага – как в парилке.

С 8-го по 12-е число стихия нанесет новый удар: буря, грозы, град, но будет намного холоднее – днем не выше +22 тепла. Затем снова "тропики": солнце, жара, высокая влажность воздуха.

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В середине июля погода будет похожей на ту, что была в середине июня, но с поправкой: она окажется намного более жаркой, чем месяц назад. Днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

Далее нас ждет третий удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.

Напомним, в Украине из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов.

Отметим, в июле не будут лишними советы врачей о том, как подготовиться, чтобы безболезненно пережить жару. Подробнее смотрите в сюжете: