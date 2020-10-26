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Во вторник украинцев ждет до +20: где будет настоящая "весна"

26 октября, 12:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Погоду в Украине 27 октября будет определять антициклон

В Украину возвращается бабье лето. Завтра в некоторых областях температура воздуха поднимется до 20 градусов, а дождей практически не будет

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Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погоду в Украине 27 октября будет определять антициклон, следовательно, существенные осадки маловероятны. Разве что на юге в отдельных районах немного покапает.

"Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет 13-18 градусов, в южной части до +20. В Киеве 27 октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до 14-16 градусов", – написала Диденко.

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Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. Ноябрь в Украине ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают.

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А еще мы выяснили, какой будет зима в этом году. Метеорологи говорят, что ближе к новогодним праздникам потеплеет.

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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