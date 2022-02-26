Военные РФ не отслеживают украинцев по геолокации – Госспецсвязь

Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. Но не распространяйте в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.
Об этом пишет пресс-служба Госспецсвязи.
Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.
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"Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. Но призываем не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации", – говорится в сообщении.
Что важно знать?
- Смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть" – вам нужно включать авиарежим.
- Случайно куда-нибудь отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.
- Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?
- В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.
Ситуация в Украине 26 февраля
- В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
- На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
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