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СЬОГОДНІ Новини України

Військові РФ не відслідковують українців за геолокацією – Держспецзв'язок

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 23:16
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Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію, а якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим
Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогові проводити наведення на цілі
Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогові проводити наведення на цілі / Фото: Колаж: Сьогодні

Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогові проводити наведення на цілі. Але не розповсюджуйте у публічний доступ фото та відео з тегами геолокації.

Про це пише пресслужба Держспецзв'язку.

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Інформація про відстеження українців із геолокації не відповідає дійсності.

"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликаємо не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації", – йдеться у повідомленні.

Що важливо знати?

  1. Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим.
  2. Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
  3. Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
  4. У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

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