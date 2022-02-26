Військові РФ не відслідковують українців за геолокацією – Держспецзв'язок

Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогові проводити наведення на цілі. Але не розповсюджуйте у публічний доступ фото та відео з тегами геолокації.
Про це пише пресслужба Держспецзв'язку.
Інформація про відстеження українців із геолокації не відповідає дійсності.
Далі по темі
"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликаємо не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації", – йдеться у повідомленні.
Що важливо знати?
- Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим.
- Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
- Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
- У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.
Ситуація в Україні 26 лютого
- Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
- На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
- Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
- У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
- Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.
- Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").
Раніше ми писали:
- На путінських окупантів відкрили полювання – оголошено суму нагороди.
- Під Херсоном війська РФ розстріляли швидку, яка везла пораненого.