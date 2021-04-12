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Военный лагерь РФ у границ Украины удалось снять вблизи: что там увидели (видео)

12 апреля, 17:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия активно перебрасывает войска поближе к Украине, даже создала новую крупную базу

Съемочной группе британского телеканала Sky News удалось снять кадры из российского военного лагеря в Воронежской области, который только недавно там появился и туда перебрасывают все больше войск.

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Журналисты увидели там огромное количество военных грузовиков, ряды палаток и военнослужащих. А на железнодорожной станции Масловка – разгружают эшелоны с военной техникой.

Лагерь растянут примерно на два километра и упирается в загородные дачи, которые находятся в окрестностях.

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Армейские грузовики, которые видели журналисты, имеют коды Центрального военного округа России.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) отмечали, что эта база больше подготовлена к нападению, чем защите, а развернули его там в начале апреля. На полях заметили сотни единиц военной техники. Представитель группы расследователей CIT Кирилл Михайлов рассказывал, что эти войска предназначены явно не для Донбасса.

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Россия лагерь военная техника войска РФ

Источник: Сегодня

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