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Військовий табір РФ біля кордонів України вдалося зняти поблизу: що там побачили (відео)

12 квітня, 17:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія активно перекидає війська ближче до України, навіть створила нову велику базу

Знімальній групі британського телеканалу Sky News вдалося зняти кадри з російського військового табору у Воронезькій області, який тільки нещодавно там з'явився і туди перекидають все більше військ.

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Журналісти побачили там величезну кількість військових вантажівок, ряди наметів і військовослужбовців. А на залізничній станції Маслівка – розвантажують ешелони з військовою технікою.

Табір розтягнутий приблизно на два кілометри і впирається в заміські дачі, які знаходяться в околицях.

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Армійські вантажівки, які бачили журналісти, мають коди Центрального військового округу Росії.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) відзначали, що ця база більше підготовлена до нападу, ніж захисту, а розгорнули її там на початку квітня. На полях помітили сотні одиниць військової техніки. Представник групи розслідувачів CIT Кирило Михайлов розповідав, що ці війська призначені явно не для Донбасу.

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Росія табір військова техніка війська РФ

Джерело: Сьогодні

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