Украина объявила войну "ворам в законе" – Аваков раскрыл свои планы

Влияние "воров в законе" – прямая угроза нацбезопасности Украины, поэтому в стране к ним будет нулевая толерантность

СБУ поможет в борьбе с "ворами в законе" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны наложил на "воров в законе", помогут искоренить этот тип криминалитета в Украине, написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

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"СНБО принял предложение правительства по ряду санкций относительно "воров в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины!" – отметил Аваков.

Министр назвал влияние "воров в законе" прямой угрозой нацбезопасности Украины, поэтому в стране к ним будет нулевая толерантность.

В Нацполиции планируют, что такими жесткими мерами уже в этом месяце в Украине не останется свободных "воров в законе".

Видео: Сегодня

На данный момент в стране находится 21 "вор в законе", из них двое – в СИЗО, по одному – под домашним арестом и в пункте временного содержания иностранцев.

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Динамика и перспектива борьбы с "ворами в законе" в Украине. Фото: twitter.com/AvakovArsen

Еще 17 находятся на свободе, но, согласно опубликованной Аваковым инфографике, их всех до конца мая тоже поймают.

Всего, по данным МВД, в мире насчитывается 557 "воров в законе". Большинство из них – грузины (356), россияне (129), армяне (29) и азербайджанцы (18).

Реклама "Воры в законе" в мире и Украине. Инфографика: https://twitter.com/AvakovArsen

Напомним, что в прошлом году в Украине вступили в силу две уголовные статьи, направленные именно на "воров в законе". В этом году их применили впервые.

А на этой неделе в Россию депортировали неоднократно судимого мужчину, который, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории нашей страны при поддержке со стороны российских "воров в законе" получил статус так называемого смотрящего.