Врачи скрывают настоящую статистику? Рассказываем все о COVID-19 в Украине

За сутки в стране зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни

За сутки в Украине вылечились от COVID-19 16 628 человек / Коллаж "Сегодня"

Статистика коронавирусной болезнив Украине ухудшается, а именно из-за этого в стране почти не осталось желтых зон адаптивного карантина. Однако врачи предупреждают, реальная COVID-статистика в разы выше.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика COVID-19

За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, что на 3 тысячи больше, чем сутками раньше. Среди новых больных 3486 детей и 1101 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4128 человек;

летальных случаев – 280;

вылечились – 16 628 человек.

Карантинные зоны

Желтая:

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Полтавская область.

Красная:

Ровенская область;

Ивано-Франковская область.

Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Еще три области скоро станут красными

В Украине с 11 февраля расширяется красная карантинная зона. Туда переведут Закарпатскую, Луганскую и Хмельницкую области.

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Такое решение 8 февраля приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Реальная COVID-статистика в разы выше?

В Закарпатской области в течение двух недель ухудшается ситуация с коронавирусом. Поэтому регион скоро может попасть в красную зону. Врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров считает, что реальная статистика по коронавирусу значительно больше той, которую указывает Минздрав.

По словам Петрова, реальная статистика в разы выше, поскольку Закарпатье граничит с четырьмя европейскими странами и там фиксируют по 50-60 тысяч новых случаев, в то время как в Украине – всего 5-10 тысяч. Инфекционист считает, что эти данные занижены.

Таблетки от COVID-19 не помогут?

6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. В апреле должны доставить еще. Лекарство поможет бороться с заболеванием, если человек уже заразился.

Эксперты утверждают, что эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, у которого она составляет 90%.

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