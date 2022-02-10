Врачи скрывают настоящую статистику? Рассказываем все о COVID-19 в Украине

Статистика коронавирусной болезнив Украине ухудшается, а именно из-за этого в стране почти не осталось желтых зон адаптивного карантина. Однако врачи предупреждают, реальная COVID-статистика в разы выше.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.
Статистика COVID-19
За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, что на 3 тысячи больше, чем сутками раньше. Среди новых больных 3486 детей и 1101 медработник.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4128 человек;
- летальных случаев – 280;
- вылечились – 16 628 человек.
Карантинные зоны
Желтая:
- Полтавская область.
Красная:
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область.
Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.
Еще три области скоро станут красными
В Украине с 11 февраля расширяется красная карантинная зона. Туда переведут Закарпатскую, Луганскую и Хмельницкую области.
Такое решение 8 февраля приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Реальная COVID-статистика в разы выше?
В Закарпатской области в течение двух недель ухудшается ситуация с коронавирусом. Поэтому регион скоро может попасть в красную зону. Врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров считает, что реальная статистика по коронавирусу значительно больше той, которую указывает Минздрав.
По словам Петрова, реальная статистика в разы выше, поскольку Закарпатье граничит с четырьмя европейскими странами и там фиксируют по 50-60 тысяч новых случаев, в то время как в Украине – всего 5-10 тысяч. Инфекционист считает, что эти данные занижены.
Таблетки от COVID-19 не помогут?
6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. В апреле должны доставить еще. Лекарство поможет бороться с заболеванием, если человек уже заразился.
Эксперты утверждают, что эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, у которого она составляет 90%.
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