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Родители Зеленского проголосовали и ответили на вопросы (видео)

25 октября, 13:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Ранее проголосовал их сын, Владимир Зеленский

Родители президента Украины Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от главы государства.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

На подходе к волонтерам, Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да".

На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, отец президента сказал, что очень хорошо все их знает.

Затем супруги Зеленских отправилось голосовать на участок № 493.

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Видео: Радио Свобода
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Напомним, в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах 25 октября, которые проходят в Украине.

25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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