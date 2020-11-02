Вторник будет мокрым, но местами до +15: синоптик уточнила прогноз погоды

В целом неделя будет достаточно сухая, за исключением пары мокрых дней

Начало недели в Украине выдалось дождливым. 3-го ноября тоже будет дождь в половине регионов страны, но температура воздуха довольно высокая для этой поры, местами даже до +15.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть центра. Также напомнила водителям о туманах.

"На остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха завтра еще порадует, в течение дня в Украине 8-13 градусов, на юге 10-15 градусов. В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с достаточно комфортной температурой воздуха, днем ​​около 10 градусов", – написала Диденко.

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Синоптик отмечает, что эта неделя в основном будет сухой, дожди – только завтра и в четверг, 5 ноября. А вот ближайшее ощутимое похолодание – аж на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.

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Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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