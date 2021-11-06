Введение "ковидной амнистии" в Украине и новые подробности по делу о смертельном ДТП в Харькове — главные новости за ночь

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В Минздраве рассматривают возможность введения "ковидной амнистии": что это значит
Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения "ковидной амнистии". Люди смогут сделать вакцину против COVID-19, даже если до этого купили сертификат.
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Генштаб объявил, когда в следующий раз ударит Байрактарами на Донбассе
Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала не ответил прямо на вопрос о массовом использовании турецких беспилотников Bayraktar, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Однако при этом заявил, что ВСУ готовы применять их снова.
Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого возьмут кровь для экспертизы
У 16-летнего "мажора" Николая Харьковского, который недавно устроил смертельное ДТП в Харькове, принудительно отберут кровь для экспертиз. Полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП. Суд удовлетворил эту просьбу.
Больница для народа: "Феофания" станет доступной для всех украинцев
Министерство здравоохранения Украины сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Люди смогут лечиться в медучреждении с января следующего года.