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В Минздраве рассматривают возможность введения "ковидной амнистии": что это значит

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 ноября, 22:15
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Люди, которые ранее сделали поддельный COVID-сертификат, потеряли возможность вакцинироваться
Виктор Ляшко заявил, что прививки смогут получить даже люди, которые сделали поддельный COVID-сертификат/Коллаж: Сегодня
Виктор Ляшко заявил, что прививки смогут получить даже люди, которые сделали поддельный COVID-сертификат/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения "ковидной амнистии". Люди смогут сделать вакцину против COVID-19, даже если до этого купили сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Что говорят в Минздраве?

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "COVID-19".

"Нам нужно это убрать — мы работаем над этой моделью, как это сделать", — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Украине будут отстранять от работы невакцинированных от COVID-19 сотрудников

В Украине с 8 ноября будут отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Это касается работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также учебных заведений.

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