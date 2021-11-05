В Минздраве рассматривают возможность введения "ковидной амнистии": что это значит

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения "ковидной амнистии". Люди смогут сделать вакцину против COVID-19, даже если до этого купили сертификат.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что говорят в Минздраве?
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "COVID-19".
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"Нам нужно это убрать — мы работаем над этой моделью, как это сделать", — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Украине будут отстранять от работы невакцинированных от COVID-19 сотрудников
В Украине с 8 ноября будут отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Это касается работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также учебных заведений.
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