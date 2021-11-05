У МОЗ розглядають можливість введення "ковідної амністії": що це означає

Люди, які раніше зробили підроблений COVID-сертифікат, втратили можливість вакцинуватися

Віктор Ляшко заявив, що щеплення зможуть отримати навіть люди, які зробили підроблений COVID-сертифікат/Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість запровадження "ковідної амністії". Люди зможуть зробити вакцину проти COVID-19, навіть якщо раніше купили сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Що говорять у МОЗ?

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо людина купила фальшивий сертифікат, і при цьому її внесли до системи охорони здоров'я як вакциновану, то зараз вона втрачає можливість отримати справжнє щеплення від COVID-19.

"Нам потрібно це прибрати — ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", — зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

В Україні відсторонятимуть від роботи невакцинованих від COVID-19 співробітників

В Україні з 8 листопада будуть усувати від роботи працівників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Це стосується працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, а також навчальних закладів.

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