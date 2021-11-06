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СЬОГОДНІ Новини України

Введення "ковідної амністії" в Україні та нові подробиці у справі про смертельну ДТП у Харкові — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 листопада, 06:00
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МОЗ розглядає можливість запровадження "ковідної амністії", а у винуватця ДТП у Харкові примусово візьмуть кров для експертизи
Люди зможуть зробити вакцину проти COVID-19, навіть якщо раніше купили сертифікат, а суд дозволив примусово взяти аналіз крові у винуватця ДТП у Харкові/Колаж: Сьогодні
Люди зможуть зробити вакцину проти COVID-19, навіть якщо раніше купили сертифікат, а суд дозволив примусово взяти аналіз крові у винуватця ДТП у Харкові/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У МОЗ розглядають можливість запровадження "ковідної амністії": що це означає

Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість запровадження "ковідної амністії". Люди зможуть зробити вакцину проти COVID-19, навіть якщо раніше купили сертифікат.

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Віктор Ляшко заявив, що щеплення зможуть отримати навіть люди, які зробили підроблений COVID-сертифікат/Колаж: Сьогодні
Віктор Ляшко заявив, що щеплення зможуть отримати навіть люди, які зробили підроблений COVID-сертифікат/Колаж: Сьогодні

Генштаб оголосив, коли наступного разу вдарить Байрактарами на Донбасі

Начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала не відповів прямо на запитання про масове використання турецьких безпілотників Bayraktar, які зараз перебувають на озброєнні української армії. Але при цьому заявив, що ЗСУ готові застосовувати їх знову.

Якщо є загроза, будуть і удари безпілотників / Колаж "Сьогодні"
Якщо є загроза, будуть і удари безпілотників / Колаж "Сьогодні"

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Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного підозрюваного візьмуть кров для експертизи

У 16-річного "мажора" Миколи Харківського, який нещодавно влаштував смертельне ДТП у Харкові, примусово візьмуть кров для експертиз. Поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП. Суд задовольнив це прохання.

Поліція звернулася до суду та попросила дозвіл, що примусово взяти кров у підозрюваного в ДТП/Колаж: Сьогодні
Поліція звернулася до суду та попросила дозвіл, що примусово взяти кров у підозрюваного в ДТП/Колаж: Сьогодні

Лікарня для народу: "Феофанія" стане доступною для всіх українців

Міністерство охорони здоров'я України зробить лікарню "Феофанію" доступною для всіх українців. Люди зможуть лікуватися у медзакладі із січня наступного року.

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Віктор Ляшко повідомив, що лікарня госпіталізовуватиме людей з наступного року/Колаж: Сьогодні
Віктор Ляшко повідомив, що лікарня госпіталізовуватиме людей з наступного року/Колаж: Сьогодні

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