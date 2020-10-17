Выборы во время карантина: как проголосовать человеку на самоизоляции

Пациентам нужно получить справку из больницы

В Украине 25 октября пройдут местные выборы. Однако в этот раз они будут со специальными правилами, поскольку в стране карантин. Так, избирателям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуют голосовать по месту жительства.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, чтобы проголосовать дома, избиратели должны не позже 20:00 последней пятницы перед выборами (23 октября) подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья.

"Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту их пребывания", – сказал Степанов.

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Чтобы проголосовать избирателю на самоизоляции, нужно иметь выписку из медкарты амбулаторного больного или выписку из реестра медзаписей.

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Напомним, ранее мы писали, как украинцы будут голосовать на выборах.

Также недавно сообщалось, что четверть членов ЦИК оказались на больничном из-за коронавируса и других заболеваний.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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