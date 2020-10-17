Выборы во время карантина: как проголосовать человеку на самоизоляции

В Украине 25 октября пройдут местные выборы. Однако в этот раз они будут со специальными правилами, поскольку в стране карантин. Так, избирателям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуют голосовать по месту жительства.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, чтобы проголосовать дома, избиратели должны не позже 20:00 последней пятницы перед выборами (23 октября) подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья.
"Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту их пребывания", – сказал Степанов.
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Чтобы проголосовать избирателю на самоизоляции, нужно иметь выписку из медкарты амбулаторного больного или выписку из реестра медзаписей.
Напомним, ранее мы писали, как украинцы будут голосовать на выборах.
Также недавно сообщалось, что четверть членов ЦИК оказались на больничном из-за коронавируса и других заболеваний.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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