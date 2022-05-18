"Выглядит, как кампания по шельмованию": Ткаченко прокомментировал упреки в адрес ведущих телемарафона

Министр Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию с ведущими Национального телемарафона

Телеведущих с Украина 24 не отстранят от Национального телемарафона / Фото: Facebook / Александр Ткаченко, Коллаж: Сегодня

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал призывы отстранить часть телеведущих от работы в эфире "Единых новостей" кампанией по шельмованию журналистов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на слова министра.

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"Что касается вообще этой ситуации. Ну, смотрите: эта инициатива возникла на третий месяц войны. Первый месяц, когда нам нужно было "держать строй", все прекрасно понимали, что важно, чтобы мы представляли в телемарафоне какую-то единую позицию. Поэтому, для того, чтобы это было цивилизовано – есть Комиссия по журналистской этике, есть другие институты, которые могли бы профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию. А так это, на мой взгляд, выглядит, как кампания по шельмованию", – заявил министр.

По словам Ткаченко, руководство министерства проводило обсуждение с лицами, ответственными за телеэфир "Единых новостей" по поводу работы ведущих. Ведущие публично объявили о своей приверженности к независимости Украине и осудили российскую военную агрессию.

Напомним, 12 мая ряд активистов обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру Ткаченко с призывом отстранить от эфира всеукраинского телемарафона ведущих, которые в своей профессиональной карьере раньше работали на телеканалах по орбите Медведчука.

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В частности, речь шла о Василии Голованове, Наташе Влащенко, Тигране Мартиросянах, Владимире Полуеве, Анне Степанец.

Все вышеперечисленные журналисты неоднократно публично осудили российскую военную агрессию и подтвердили свою приверженность Украине.

Ранее мы рассказывали, как ведущие украинские медиагруппы обратились к международным телевизионным провайдерам с просьбой выключить вещание для российских новостных каналов.

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