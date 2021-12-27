Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вьюга и гололед. В Украине предупредили об опасности на дорогах

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 16:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров
Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидается мокрый снег и дождь, а также гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Реклама

Украину атакует непогода

Синоптики прогнозируют 27 декабря до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в течение 28 декабря в южных, центральных, восточных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях значительные осадки в виде мокрого снега.

В южной части, днем в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, а также гололед.

В Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а также прогнозируют вьюги и снежные заносы.

Реклама

Такие погодные условия могут повлечь за собой отключение энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.

Если вы все же оказались за рулем:

  • соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;
  • во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;
  • заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
  • пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Будет ли снег на Новый год?

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.

Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, в Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.

Реклама

"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра.

Где ждать морозов этой зимой

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

36 301

заболело за неделю в Украине

-24%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять