Вывозят вещи? Российские олигархи массово летят в ОАЭ – СМИ

26 февраля перелет Москва-Дубай-Москва совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева

В Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители российской элиты с начала войны в Украине вывозят имущество, среди которого ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом пишет "Украинская правда".

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В Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова 24 февраля. Самолет вылетел из Москвы, сделал остановку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет 3 марта.

Этой ночью в Эмираты вылетел самолет министерства обороны России

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26 февраля перелет Москва-Дубай-Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.

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Из Ниццы в Дубай 28 февраля прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников "Украинской правды", пользуются братья Ротенберги.

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Впервые 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в Московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

Ситуация в Украине 5 марта

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