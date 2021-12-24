"Взятки вырастут, появится спрос на подделки" – юрист о воинском учете для женщин

Может возрасти спрос на "помощь" в уклонении от воинской службы

Взятки за "решение вопроса" будут достигать 1500 долларов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные и юристы прокомментировали возможные коррупционные риски, которые могут появиться из-за новой нормы об обязательном воинском учете для женщин. Как оказалось, их может появиться достаточно много.

Медицинские подделки

"Я больше, чем предполагаю, что врачи начнут активно и очень тщательно проверять здоровье женщин и среди последних может появиться много с инвалидностью "на бумаге", больных с хроническими болезнями "на бумаге". Это может быть основанием для принятия решения о непригодности женщины к воинской службе, – говорит адвокат Иван Либерман. – Другими словами, заработать на нововведении смогут врачи и госслужащие, которые выдают те или иные документы".

Цена вопроса

По данным силовиков, средняя сумма взятки за помощь в уклонении от воинской службы составляет от 1000 долларов до 1500. Не исключено, что при повышенном спросе несознательных граждан эти "таксы" могут вырасти.

Реклама

"Адвокатская этика не позволяет говорить о фактах, которых пока не было. Но как гражданин я считаю, что некоторые мужчины захотят сделать все, чтобы их женщины избежали воинской обязанности", – говорит Либерман.

Другие "схемы"

К этому он добавил, что вполне обоснованно можно ожидать появления дельцов, которые будут предлагать поддельные документы о том, что женщина стоит на воинском учете.

"Это кустарный метод. Но возможно и такое, что люди будут официально становиться на учет и иметь легальные документы, но с возможностью контролировать ситуацию. В военкомате у таких граждан могут быть свои люди, которые заблаговременно сольют информацию о полной или частичной мобилизации, отправке на учения. Делаться это может для того, чтобы у женщины была возможность временно уехать за границу или уйти на больничный".

Какие проблемы возникнут без воинского учета

В свою очередь военные говорят, что без документа о воинском учете возникнет масса проблем.

"Фактов откупиться от воинского учета – такого пока не было. Были попытки откупиться от воинской службы. Те, кто захочет откупиться, "потеряться" – эти люди сделают хуже только себе", – сообщил нам военный комиссар Киевского областного терцентра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко.

При этом он пояснил, что у человека, не состоящего на воинском учете, возникнут проблемы с регистрацией места жительства. Также, как и у мужчин, не состоящих на воинском учете, у женщин могут проблемы с трудоустройством – кадровики требуют документ о том, что кандидат на должность состоит на воинском учете.

Реклама

Раньше мы писали: