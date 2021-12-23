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Какие документы нужны женщинам, чтобы стать на воинский учет – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 16:42
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Нововведения касаются женщин от 18 до 60 лет, которые работают или выучились по определенным профессиям
Жінки повинні звернутися до військкоматів до кінця 2022 року.
Жінки повинні звернутися до військкоматів до кінця 2022 року. / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщины в Украине должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Однако уже сегодня можно пойти в военкоматы и предоставить необходимые для этого документы.

Новости "Сегодня" рассказывают, какие именно документы нужны.

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Список документов

Чтобы стать на учет, женщинам необходимо иметь с собой:

  • паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);
  • идентификационный код (оригинал и копия);
  • два фото размером 3х4 с матовым фоном;
  • дипломы об образовании (оригинал и копия);
  • справку о составе семьи (семейное состояние и рождение детей);
  • медосмотр.

Кто должен стать на учет

В Минобороны определили список профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Важно, что в мирное время женщины могут присоединяться к войску только добровольно или по контракту.

Однако по закону женщины на равных началах с мужчинами будут находиться в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

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В списке профессий водители, метеорологи, инженеры, пищевые технологи, врачи, журналисты, библиотекари, психологи, железнодорожники, фотографы, маляры, ветеринары и много других.

При принятии на работу работодатели должны будут проверять у женщин наличие военно-учетных документов и меток взятия на воинский учет.

Становиться на учет нужно не только тем женщинам, которые недавно получили специальность, но и уже работающим. Норма касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Наказание за уклонение от воинского учета

До конца 2022 года женщин не будут наказываться, если они не станут на воинский учет. Административная ответственность не угрожает и руководителям предприятий, на которых они работают.

При этом в Минобороны не исключают, что срок, к которому нужно стать на воинский учет, могут продлиться.

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