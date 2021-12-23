Які документи потрібні жінкам, щоб стати на військовий облік – список

Нововведення стосуються жінок віком від 18 до 60 років, які працюють або вивчилися за певними професіями

Жінки повинні звернутися до військкоматів до кінця 2022 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінки в Україні повинні стати на військовий облік до кінця 2022 року. Однак вже сьогодні можна піти у військкомати і подати необхідні для цього документи.

Новини "Сьогодні" розповідають, які саме документи потрібні.

Реклама

Список документів

Щоб стати на облік, жінкам необхідно мати із собою:

паспорт громадянина України (оригінал і копія);

ідентифікаційний код (оригінал і копія);

два фото розміром 3х4 з матовим тлом;

дипломи про освіту (оригінал і копія);

довідку про склад сім'ї (сімейний стан і народження дітей);

медогляд.

Хто має стати на облік

В Міноборони визначили список професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Важливо, що у мирний час жінки можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

Однак, згідно із законом, жінки на рівних засадах із чоловіками перебуватимуть у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Реклама

У списку професій водії, метеорологи, інженери, харчові технологи, лікарі, журналісти, бібліотекарі, психологи, залізничники, фотографи, маляри, ветеринари та багато інших.

При прийнятті на роботу роботодавці повинні будуть перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.

Ставати на облік потрібно не лише тим жінкам, які нещодавно здобули спеціальність, а й тим, хто вже працює. Норма стосується жінок віком від 18 до 60 років.

Реклама

Покарання за ухилення від військового обліку

До кінця 2022 року жінок не каратимуть, якщо вони не стануть на військовий облік. Адміністративна відповідальність не загрожує і керівникам підприємств, де вони працюють.

При цьому, у Міноборони не виключають, що термін, до якого потрібно стати на військовий облік, можуть продовжити.

Раніше ми писали: