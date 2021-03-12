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Яценюк выразил уважение решениям СНБО, но указал на их недостаток

12 марта, 23:01

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Экс-премьер считает, что СНБО не должна превратиться в политический орган

Совет национальной безопасности и обороны стал одним из ключевых органов принятия государственных решений, однако не может превратиться в политический орган – в стране должна работать честная судебная система.

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Об этом, как сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", подчеркнул ее лидер, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 12 марта.

Отвечая на вопрос по поводу обращения президента Зеленского касательно решений СНБО, Арсений Яценюк подчеркнул: "Президент Украины обратился к народу, и правильно сделал. Потому что украинцам необходимо разъяснять те решения, которые принимает Совет национальной безопасности и обороны, это его обязанность".

Он подчеркнул, что за последний месяц Совет национальной безопасности и обороны стал одним из ключевых органов принятия государственных решений: "Те решения, которые были направлены на защиту национальной безопасности, на защиту жизни украинцев, нашей территориальной целостности и на поддержку независимости, – заслуживают самого высокого уважения".

"Президент не раз заявлял, что он надеется, что правоохранительная и судебная система будут делать свою работу", – отметил он.

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В то же время, подчеркнул лидер "Народного фронта", решение СНБО, например, о введении санкций – это оперативные временные решения.

"Речь идет о системности. Системность – это значит, что Совет национальной безопасности не может превратиться в политический орган, и убежден, что он не превратится. И в стране должна работать честная судебная система", – подчеркнул он.

Поэтому президент должен инициировать изменения в Конституцию в вопросе судопроизводства, убежден Арсений Яценюк: "Честная прокуратура и справедливое правосудие в целом. Тогда созданная система не позволит, чтобы были злоупотребления в стране, и привлечет к ответственности за совершенные преступления в соответствии с законом. Потому что преступление, совершенное и на которое нет ответа, повторяется снова".

Напомним, накануне прошло заседание СНБО, темой которого стали санкции против российских банков, возвращение "Мотор Сичи" в государственную собственность и другие вопросы.

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СНБО Арсений Яценюк Владимир Зеленский
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