За девять дней войны уничтожены 39 самолетов и 40 вертолетов оккупантов – Минобороны

Два самолета врага были сбиты на Черниговщине

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Противовоздушная оборона Украины продолжает уничтожать авиацию Российской Федерации.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Минобороны Украины.

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Потери оккупантов

В Минобороны отметили, что 4 марта войска РФ потеряли три штурмовика Су-25. Два из них были сбиты на Черниговщине, один – под Волновахой Донецкой области.

"Кроме этого, в свой последний полет за прошедшие сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск. Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов", – указали в министерстве.

/ Фото: РБК

Также там напомнили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка армии РФ, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около 700 единиц авиационной техники – примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.

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Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

За последние сутки оккупанты совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.

В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом. Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.

Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.

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Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.

Напомним, в Минобороны рассказали о потери РФ 10-й день войны.

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