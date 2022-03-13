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За эту неделю из Украины выехало почти 700 тысяч человек

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 марта, 20:38
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Беженцы нуждаются в защите и поддержке
/ Фото: DW.com, Коллаж: Сегодня

В Организации Объединенных Наций сказали точное количество украинцев, которые выехали из страны во время войны.

Данные приводит Агентство ООН по делам беженцев.

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Сколько выехало людей

Как отмечается, точная цифра украинцев, которые вынуждены были спасаться, – 2 698 280 человек.

"За первую неделю более миллиона беженцев из Украины пересекли границы в соседние страны и еще больше находится в движении как внутри страны, так и за ее пределами. Они нуждаются в защите и поддержке. Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 миллионов человек", – отметили в ООН.

/ Фото: BBC

Польша поможет украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев.

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  • Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных основаниях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.
  • Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку – 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.
  • Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины
  • Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и отдавать детей в польские школы.
  • Доступ к работе в Польше также означает юридический доступ к семейным льготам.

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