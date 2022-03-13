За цей тиждень з України виїхало майже 700 тисяч людей

В Організації Об'єднаних Націй сказали точну кількість українців, які виїхали з країни під час війни.

Дані наводить Агентство ООН у справах біженців.

Як зазначається, точна цифра українців, що змушені були рятуватися, – 2 698 280 осіб.

"За перший тиждень понад мільйон біженців з України перетнули кордони до сусідніх країн і ще більше перебуває в русі як усередині країни, так і за її межами. Вони потребують захисту та підтримки. Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 мільйонів людей", – зазначили в ООН.