За цей тиждень з України виїхало майже 700 тисяч людей

В Організації Об'єднаних Націй сказали точну кількість українців, які виїхали з країни під час війни.
Дані наводить Агентство ООН у справах біженців.
Скільки виїхало людей
Як зазначається, точна цифра українців, що змушені були рятуватися, – 2 698 280 осіб.
Далі по темі
"За перший тиждень понад мільйон біженців з України перетнули кордони до сусідніх країн і ще більше перебуває в русі як усередині країни, так і за її межами. Вони потребують захисту та підтримки. Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 мільйонів людей", – зазначили в ООН.
Польща допоможе українським біженцям
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців.
- Громадяни України зможуть перебувати у Польщі на законних підставах протягом 18 місяців. Строк може бути продовжено ще на 18 місяців.
- Поляки, які приймають сім'ї з України, отримуватимуть підтримку – 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
- Уряд також створить резерв спеціального призначення для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо приймання біженців з України.
- Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров'я, та віддавати дітей до польських шкіл.
- Доступ до роботи в Польщі також означає юридичний доступ до сімейних пільг.