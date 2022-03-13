Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

За цей тиждень з України виїхало майже 700 тисяч людей

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 20:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Біженці потребують захисту та підтримки
/ Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

В Організації Об'єднаних Націй сказали точну кількість українців, які виїхали з країни під час війни.

Дані наводить Агентство ООН у справах біженців.

Реклама

Скільки виїхало людей

Як зазначається, точна цифра українців, що змушені були рятуватися, – 2 698 280 осіб.

"За перший тиждень понад мільйон біженців з України перетнули кордони до сусідніх країн і ще більше перебуває в русі як усередині країни, так і за її межами. Вони потребують захисту та підтримки. Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 мільйонів людей", – зазначили в ООН.

/ Фото: BBC

Польща допоможе українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців.

Реклама
  • Громадяни України зможуть перебувати у Польщі на законних підставах протягом 18 місяців. Строк може бути продовжено ще на 18 місяців.
  • Поляки, які приймають сім'ї з України, отримуватимуть підтримку – 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
  • Уряд також створить резерв спеціального призначення для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо приймання біженців з України.
  • Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров'я, та віддавати дітей до польських шкіл.
  • Доступ до роботи в Польщі також означає юридичний доступ до сімейних пільг.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти