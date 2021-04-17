Воскресенье обещает быть прохладным – в большинстве областей, кроме шести, температура ночью опустится ниже нуля, а в Карпатах мороз будет и днем

Завтра, 18 апреля, украинцам не следует рассчитывать на теплую погоду, а во многих областях ночью вообще могут быть заморозки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в большинстве областей страны завтра днем ​​ожидается от 10 до 14 градусов тепла, но в северном регионе и на северо-востоке будет холоднее – от 7 до 12 градусов, а на карпатском высокогорье температура может опуститься ниже нуля.

"Ближайшей ночью во многих областях – заморозки!" – предупредила синоптик.

Благодаря циклону в Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Ровенской области будет теплее – вместо заморозков будут дожди.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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Но на остальной территории Украины 18 апреля осадков не ожидается.

В тренде Заморозки в середине апреля: синоптик шокировала Украину прогнозом

Киевлянам Диденко обещает влажную и прохладную погоду: местами дождь, днем ​​около 10-11 градусов тепла.

20-22 апреля в Украине ожидается еще один циклон, который принесет мокрую, ветренную и прохладную погоду.

Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.

Также мы узнали, что из-за перемен климата в Украине страну в 2021 году ждут как аномально высокие температуры, так и суровые морозы.

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