Заставили слушать гимн Украины – перехвачены переговоры российских оккупантов (аудио)

Украинские войска отражают атаки врага не только непосредственно в боях, но и в технологическом поле. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев опубликовал запись разговора оккупантов по спецсвязи, в которую вклинились наши специалисты.

На записи слышно, что переговорам врага мешает говорить гимн Украины и возгласы "Слава Украине!". В разговоре оккупанты признаются, что и раньше слушали украинский гимн в эфире, но не так громко.

"Война слов, песен и бомб: российские офицеры изо всех сил пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, в то время как Украина глушит их... своим национальным гимном. Мурашки", – комментирует видео Грозев.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm