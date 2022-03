Змусили слухати гімн України – перехоплено переговори російських окупантів (аудіо)

Українські війська відбивають атаки ворога не лише безпосередньо в боях, а й у технологічному полі. Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв опублікував запис розмови окупантів через спецзв'язок, в яку вклинилися наші фахівці.

На записі чути, що переговорам ворога заважає говорити гімн України та вигуки "Слава Україні!". У розмові окупанти зізнаються, що й раніше слухали український гімн в ефірі, але не так голосно.

"Війна слів, пісень і бомб: російські офіцери щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх... своїм національним гімном. Мурашки", – коментує відео Грозєв.

War of words, songs and bombs: Російські офіси ведуть до комунікаційних нападів планів на шортих пляшках радіо, коли Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm