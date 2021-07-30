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Зеленский назначил послов и главу миссии при НАТО

30 июля 2021 11:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства продолжает перестановки не только в силовом блоке, но и на дипломатическом фронте

Зеленский провел новые назначения

Зеленский провел новые назначения / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил несколько послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Так, назначение получили такие дипломаты:

  • Наталия Галибаренко – глава Миссии Украины при НАТО (до этого обязанности исполнял Георгий Толкачов);
  • Василий Гамянин – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии;
  • Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции;
  • Василий Химинец – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии;
  • Андрей Праведник – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Танзании по совместительству (сейчас он посол еще и в Кении).

Отметим, что в 2020 году Наталия Галибаренко была уволена с должности посла в Великобритании, а Василий Боднар был замглавы МИД Украины.

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Какие перестановки Зеленский провел в последнее время

  • В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, мотивируя это тем, что не все справились со своей работой. Первым попросил на выход главу МВД Арсена Авакова, а на его место назначили Монастырского.
  • Потом президент сменил главу Службы внешней разведки – уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.
  • Потом взялся за армию – уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. На их место президент назначил генералов Синайко, Павлюка, Шапталу. Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны.
  • Также Зеленский "почистил" и СБУ – были уволены трое заместителей Баканова.

Как сообщали новости "Сегодня", у главы Офиса президента Андрей Ермака появилась новая должность.

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