Зеленский назначил послов и главу миссии при НАТО

Глава государства продолжает перестановки не только в силовом блоке, но и на дипломатическом фронте

Зеленский провел новые назначения / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил несколько послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Так, назначение получили такие дипломаты:

Наталия Галибаренко – глава Миссии Украины при НАТО (до этого обязанности исполнял Георгий Толкачов);

– глава Миссии Украины при НАТО (до этого обязанности исполнял Георгий Толкачов); Василий Гамянин – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии;

– чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии; Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции;

– чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции; Василий Химинец – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии;

– чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии; Андрей Праведник – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Танзании по совместительству (сейчас он посол еще и в Кении).

Отметим, что в 2020 году Наталия Галибаренко была уволена с должности посла в Великобритании, а Василий Боднар был замглавы МИД Украины.

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Какие перестановки Зеленский провел в последнее время

В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, мотивируя это тем, что не все справились со своей работой. Первым попросил на выход главу МВД Арсена Авакова, а на его место назначили Монастырского.

Потом президент сменил главу Службы внешней разведки – уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.

Потом взялся за армию – уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. На их место президент назначил генералов Синайко, Павлюка, Шапталу . Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны.

. Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны. Также Зеленский "почистил" и СБУ – были уволены трое заместителей Баканова.

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