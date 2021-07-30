Зеленский назначил послов и главу миссии при НАТО

Зеленский провел новые назначения / Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил несколько послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Так, назначение получили такие дипломаты:
- Наталия Галибаренко – глава Миссии Украины при НАТО (до этого обязанности исполнял Георгий Толкачов);
- Василий Гамянин – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии;
- Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции;
- Василий Химинец – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии;
- Андрей Праведник – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Танзании по совместительству (сейчас он посол еще и в Кении).
Отметим, что в 2020 году Наталия Галибаренко была уволена с должности посла в Великобритании, а Василий Боднар был замглавы МИД Украины.
Какие перестановки Зеленский провел в последнее время
- В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, мотивируя это тем, что не все справились со своей работой. Первым попросил на выход главу МВД Арсена Авакова, а на его место назначили Монастырского.
- Потом президент сменил главу Службы внешней разведки – уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.
- Потом взялся за армию – уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. На их место президент назначил генералов Синайко, Павлюка, Шапталу. Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны.
- Также Зеленский "почистил" и СБУ – были уволены трое заместителей Баканова.
Как сообщали новости "Сегодня", у главы Офиса президента Андрей Ермака появилась новая должность.