Ждать новых ударов? Россия призывала индусов эвакуироваться из Харькова до вечера

Индийская журналистка сообщает, что Россия предупредила Индию о необходимости эвакуировать своих граждан из Харькова до 18:00, любыми способами, даже пешком.

Об этом написала Devirupa Mitra.

"Представитель МИД Индии сообщил, что посольство Индии рекомендует гражданам покинуть Харьков до 18:00. Местное время было указано "на основании информации из России". Он добавил, что они должны любым способом уйти, в том числе "пешим"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть посольства Индии в Киеве теперь находится во временном офисе во Львове.

"Мы выпустили этот бюллетень на основе материалов, предоставленных российской стороной. Мы не выбрали время. Мы не выбрали место: представитель МИД. В рекомендациях МИД был указан крайний срок 18:00 по местному времени и перечислены три украинских города, куда студенты могут приехать из Харькова", – добавила журналистка.

JUST IN

Indian ministry of external Affairs spokesperson said that advisory issued by Indian embassy for nationals to leave Kharkiv by 6 p.m. local time was given on "basis of information from Russia" He added that they should take any method to leave, including "on foot".