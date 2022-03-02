Ждать новых ударов? Россия призывала индусов эвакуироваться из Харькова до вечера

Индийская журналистка сообщает, что Россия предупредила Индию о необходимости эвакуировать своих граждан из Харькова до 18:00, любыми способами, даже пешком.
Об этом написала Devirupa Mitra.
"Представитель МИД Индии сообщил, что посольство Индии рекомендует гражданам покинуть Харьков до 18:00. Местное время было указано "на основании информации из России". Он добавил, что они должны любым способом уйти, в том числе "пешим"", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что основная часть посольства Индии в Киеве теперь находится во временном офисе во Львове.
"Мы выпустили этот бюллетень на основе материалов, предоставленных российской стороной. Мы не выбрали время. Мы не выбрали место: представитель МИД. В рекомендациях МИД был указан крайний срок 18:00 по местному времени и перечислены три украинских города, куда студенты могут приехать из Харькова", – добавила журналистка.
JUST IN— Devirupa Mitra (@DevirupaM) March 2, 2022
Indian ministry of external Affairs spokesperson said that advisory issued by Indian embassy for nationals to leave Kharkiv by 6 p.m. local time was given on "basis of information from Russia" He added that they should take any method to leave, including "on foot".
Обстановка
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
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- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
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