Чекати на нові удари? Росія закликала індусів евакуюватися з Харкова до вечора

Індійська журналістка повідомляє, що Росія попередила Індію про необхідність евакуювати своїх громадян з Харкова до 18:00 будь-якими способами, навіть пішки.

Про це написала Devirupa Mitra.

"Представник МЗС Індії повідомив, що посольство Індії рекомендує громадянам залишити Харків до 18:00. Місцевий час було зазначено "на підставі інформації з Росії". Він додав, що вони мають у будь-який спосіб піти, зокрема "пішки"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основна частина посольства Індії у Києві наразі перебуває у тимчасовому офісі у Львові.

"Ми випустили цей бюлетень на основі матеріалів, наданих російською стороною. Ми не вибрали час. Ми не вибрали місце: представник МЗС. У рекомендаціях МЗС був зазначений крайній термін 18:00 за місцевим часом і перераховано три українські міста, куди студенти можуть приїхати з Харкова", – додала журналістка.

