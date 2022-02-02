Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Желтых" все меньше: Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 09:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К списке "желтых" областей стало на 2 региона меньше. Все из-за превышения некоторых показателей
За прошлые сутки в Украине зафиксировали более 35 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
За прошлые сутки в Украине зафиксировали более 35 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

В Украине больных на COVID-19становится с каждым днем все больше, а из-за этого в стране сокращается желтая зона адаптивного карантина. Сейчас там находится только две области.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Какие области в красной зоне:

  • Ивано-Франковская;
  • Ровенская.

Какие области в желтой зоне:

  • Кировоградская;
  • Полтавская область.

Остальные 20 областей находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина, однако в большинстве регионов превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования и динамика уровня
госпитализаций.

Зоны адаптивного карантина в Украине. Фото: Минздрав
Зоны адаптивного карантина в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 1 февраля, в Украине зафиксировали 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 190, медработников – 940.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 314 человек;
  • летальных исходов – 204;
  • поправилось – 9 894 человека.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Жуткая стрельба в Днепре. Мы узнали, чем занимается Рябчук в СИЗО Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Кому-то помешал. В Киеве на стройке снесли забор (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Массовые беспорядки в Украине. Суд арестовал подозреваемого Юрия Голубана Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять