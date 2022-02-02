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СЬОГОДНІ Новини України

Жовтих все менше: МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 09:32
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Жовтих областей поменшало на дві. Все через перевищення деяких показників
Минулої доби в Україні зафіксували понад 35 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
Минулої доби в Україні зафіксували понад 35 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

В Україні хворих на COVID-19кожного дня стає дедалі більше, через це в країні зменшується жовта зона адаптивного карантину. Наразі в ній лише дві області.

Про це повідомляє МОЗ.

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Які області в червоній зоні:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська

Які області в жовтій зоні:

  • Кіровоградська
  • Полтавська

Інші 20 областей перебувають у помаранчевій зоні адаптивного карантину, однак у більшості з них перевищено коефіцієнт інфікування та показник динаміки госпіталізацій.

Зони адаптивного карантину в Україні. Фото: МОЗ
Зони адаптивного карантину в Україні. Фото: МОЗ

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 1 лютого, в Українізафіксували 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 4190, медпрацівників – 940.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4314 осіб;
  • летальних випадків – 204;
  • одужало – 9894 особи.

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