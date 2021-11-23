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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зима уже в Украине. Где завтра будет до 9 градусов мороза – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
23 ноября, 16:00
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Температура воздуха днем в стране будет максимум 5 градусов выше нуля
Погода в Украине на 24 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 24 ноября / Коллаж "Сегодня"

В среду, 24 ноября, погода в Украине будет сухой и без осадков. Снег может быть местами только в центральных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Температура воздуха в стране будет низкой. В ближайшую ночь ожидается от +3 до -3. В восточных областях температура воздуха опустится до 3-9 градусов мороза.

Днем ​​в большинстве областей Украины столбики термометров будут колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля.

Погода в Украине на 24 ноября. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 24 ноября. Фото: Наталии Диденко

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Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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